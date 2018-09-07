На предвыборном митинге ANO лидера движения Андрея Бабиша забросали яйцами

На митинге, который в преддверии коммунальных выборов движение ANO вечером 6 сентября проводило в пражском районе Панкрац, один из присутствующих начал бросать яйца в премьер-министра Андрея Бабиша, являющегося лидером партии. Он не попал в политика и был задержан сотрудниками охраны.

Полиция сообщает, что тест на алкоголь у атаковавшего дал положительный результат. Инцидент рассматривается как административное правонарушение. Митинг стал первым мероприятием, которое движение ANO проводит в рамках кампании «Ужин по-соседски», в ходе которых предлагаются бесплатные закуски, кофе и пиво.