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На предприятиях завода Škoda Auto в 2019 г. впервые произвели свыше 900 тыс. авто

Лорета Вашкова
24-01-2020
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На предприятиях автомобильного завода Škoda Auto на территории Чешской Республики в прошлом году с конвейеров впервые сошло более 900000 aвтомобилей.

По сравнению с 2018 годом объем производимой в стране продукции увеличился на 2,25% и достиг 910000 единиц.

Кроме главного завода в городе Млада Болеслав, некоторые модели «Шкоды» в настоящее время собирают на конвейерах чешского производителя в Китае, Индии, России, Казахстане и Алжире.

 
 
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