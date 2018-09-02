На пражском Слованском острове вспоминают Милоша Формана

Эва Туречкова
02-09-2018
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На Слованском острове в центре Праги в воскресенье после обеда собрались поклонники творчества Милоша Формана. В рамках мероприятия состоится бесплатный показ фильмов известного режиссера, прозвучит музыка из его фильмов, пройдет ряд сопроводительных акций. Одним из организаторов встречи является сын великана чешского и мирового кино Петр Форман. Посетители смогут отведать любимые блюда и напитки Формана, вечерние показы начнутся с выступления швейцарского канатоходца Давида Димитри, который пройдет над рекой Влтавой.

Форман родился в 1932 году в чешской Часлави, однако после оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году он эмигрировал в США. Мировую известность режиссер получил после своего первого фильма «Черный Петр», в Чехословакии он снял еще и «Любовные похождения блондинки» и «Бал пожарных». С американским периодом Формана связаны шедевры «Пролетая над гнездом кукушки» (пять Оскаров), в том числе за лучшую режиссуру, а также «Амедей», завоевавший восемь статуэток.

Эва Туречкова
02-09-2018
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