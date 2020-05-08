На пражском Ольшанском кладбище память красноармейцев почтили сторонники байкерского клуба «Ночные волки»

Чешские сторонники российского байкерского клуба «Ночные волки» собрались на пражском Ольшанском кладбище, чтобы почтить память советских солдат, погибших во время Второй мировой войны. Среди них был депутат Ярослав Фолдына, который прибыл на кладбище вместе с пророссийским активистом Иржи Черногорским.

С речью перед собравшимися выступил глава чешских «Ночных волков» Марек Радкович и депутат Фолдына. Оба напомнили о ключевой роли Красной Армии в освобождении Чехословакии и выступили против «криминального переписывания истории», которым, по их мнению, занимаются некоторые политики.