На пражском Либеньском мосту проводят испытание на прочность

На пражском Либеньском мосту в субботу утром начались испытания на прочность. Сначала на мост въехали два трамвая весом 66 тонн, затем работники начали нагружать тротуары по бокам сооружения.

На последнем этапе испытаний на мост направят восемь грузовиков, каждый весом в 41 тонну. Итого, в конце дня сооружение будет нести нагрузку 547 тонн.

Работы на мосту продлятся до полуночи, тестирование продолжится и в следующие выходные, 22 и 23 марта.