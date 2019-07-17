На Пражской телебашне пройдет представление, посвященное 50-летию высадки человека на Луне

Катерина Айзпурвит
17-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В субботу и воскресенье, 20 и 21 июля, на телебашне Праги пройдет светомузыкальное представление «Moon 50», которое будет сопровождаться видеомэппингом и пиротехническим шоу. Зрители увидят подготовку и запуск американского космического корабля «Аполлон-11», во время полета которого, продолжавшегося с 16 по 24 июля 1969 года, жители Земли впервые в истории совершили посадку на поверхность другого небесного тела — Луны.

Под Пражской телебашней башней, расположенной в районе Жижков, также пройдет демонстрация документального фильма о полете человека на Луну и музыкальный концерт.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 