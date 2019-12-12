На празднование Рождества каждым чехом будет потрачено почти 500 евро

Расходы чешских граждан на рождественские подарки родным и близким каждый год только увеличиваются, заявляют статистики. Судя по результатам исследования агентства Nielsen Admosphere, осуществленного по заказу кредитной компании Profi Credit, в 2019 году каждый житель Чехии на празднование Рождества намерен в среднем истратить 12 297 крон (473 евро). Это на 1310 крон (50,4 евро) больше, чем годом раньше.

Только в приобретение будет инвестировано 7046 крон (271 евро). В прошлом году эта сумма составляла – более 6000 крон (231 евро), а в 2016 – 4500 крон (173 евро). Расходы на рождественские подарки, констатировало агентство Nielsen Admosphere, с 2016 года увеличились на 55%, что свидетельствует о растущем уровне жизни граждан Чехии.