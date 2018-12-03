На похороны Джорджа Буша-старшего отправится спикер Палаты депутатов Вондрачек

В похоронах 41-го президента США Джорджа Буша-старшего от Чехии примет участие председатель нижней палаты парламента Радек Вондрачек (ANO). По сообщению пресс-секретаря Пражского Града Иржи Овчачека, такое решение было принято на основе договоренности с главой Чехии Милошом Земаном.

Похороны бывшего президента США (1989–1993 гг.) будут длиться несколько дней. Американский президент Дональд Трамп объявил 5 декабря днем национального траура. Церемония прощания с Джорджем Бушем-старшим состоится в Вашингтонском кафедральном соборе.