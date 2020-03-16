На погранпереходе с Польшей в Находе образовалась многокилометровая очередь из автомобилей

Перед пограничным переходом на чешско-польской границе в Находе – Беловси 16 марта образовалась многокилометровая очередь из автомобилей. Власти Польши ввели пограничный контроль для борьбы с распространением инфекции COVID-19. В связи с этим Наход остался единственным действующим переходом в Кралово-Градецком крае, сообщает пресс-секретарь полиции Эва Прахаржова. Ряд польских рабочих из приграничных районов, работающих в Чехии, не успели вовремя попасть на свою смену.

Колонна, состоящая, главным образом, из грузовиков, до полудня 16 марта достигала 6 км и протянулась через весь Наход. Полиция начала останавливать грузовой транспорт на подъездах к городу, чтобы пропускать его постепенно.

Как и Чехия, с нуля часов 16 марта Польша запретила въезд на свою территорию иностранных граждан и выезд поляков за рубеж. Исключения сделаны для жителей приграничных территорий, работающих в соседней стране, и водителей грузового транспорта.