На пляжах у водоемов потребуется маска

И после 25 мая, когда начнется новый этап смягчения карантинных мер, находиться на пляжах у водоемов в Чехии можно будет только в маске на лице. Снимать ее можно, только отправляясь в воду или лежа в шезлонге или на полотенце. Общая площадь зоны отдыха должна составлять не мене 10 м2 на человека; расстояние между людьми должно быть не менее двух метров.

Перед входом на пляж посетители должны продезинфицировать руки. 15 мая Министерство здравоохранения Чехии опубликовало требования к работе бассейнов под открытым небом, крытых бассейнов, саун и спа-центров.