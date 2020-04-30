На площади Праги-Ржепорые установлена мемориальная табличка в память о власовцах

Власти пражского района Ржепорые в четверг, 30 апреля, распорядились установить на здешней площади мемориальную табличку. Этот знак напоминает о роли бойцов РОА в Пражском восстании, имевшем место в начале мая 1945 года.
В акции принял участие и староста этого района П. Новотны.
Чехия за коронавирусным «железным занавесом» – это надолго?
«Атеистическая Чехия соблюдает заповеди лучше, чем те, кто на каждом углу кричит о православии»
Тридцать лет назад чехи провели «Ленинопад»
Гусит на чешском троне, мечтавший объединить Европу. 600 лет королю Иржи из Подебрад
Чешский молекулярный биолог Пекова: «Новый коронавирус создан человеком»