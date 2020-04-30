Архив передач

На площади Праги-Ржепорые установлена мемориальная табличка в память о власовцах

Лорета Вашкова
30-04-2020
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Власти пражского района Ржепорые в четверг, 30 апреля, распорядились установить на здешней площади мемориальную табличку. Этот знак напоминает о роли бойцов РОА в Пражском восстании, имевшем место в начале мая 1945 года.

В акции принял участие и староста этого района П. Новотны.

 
 
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