На площади Праги-Ржепорые установлена мемориальная табличка в память о власовцах

Власти пражского района Ржепорые в четверг, 30 апреля, распорядились установить на здешней площади мемориальную табличку. Этот знак напоминает о роли бойцов РОА в Пражском восстании, имевшем место в начале мая 1945 года.

В акции принял участие и староста этого района П. Новотны.