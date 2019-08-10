На Патрика Шика претендует дортмундская «Боруссия»

Нападающий сборной Чехии и «Ромы» Патрик Шик в ближайшее время может пополнить состав дортмундской «Боруссии». По информации издания Ruhr24, немецкий клуб готово заплатить за 23-летнего футболиста 15 млн евро.

Шик, в свою очередь, не возражает против перехода. На данный момент клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. В случае их успешного завершения нападающий может перейти в стан «шмелей» еще до старта чемпионата Германии.