На Патрика Шика претендует дортмундская «Боруссия»

Нападающий сборной Чехии и «Ромы» Патрик Шик в ближайшее время может пополнить состав дортмундской «Боруссии». По информации издания Ruhr24, немецкий клуб готово заплатить за 23-летнего футболиста 15 млн евро.
Шик, в свою очередь, не возражает против перехода. На данный момент клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. В случае их успешного завершения нападающий может перейти в стан «шмелей» еще до старта чемпионата Германии.
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