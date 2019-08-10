На Патрика Шика претендует дортмундская «Боруссия»

Тимур Кашапов
10-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Нападающий сборной Чехии и «Ромы» Патрик Шик в ближайшее время может пополнить состав дортмундской «Боруссии». По информации издания Ruhr24, немецкий клуб готово заплатить за 23-летнего футболиста 15 млн евро.

Шик, в свою очередь, не возражает против перехода. На данный момент клубы находятся на продвинутой стадии переговоров. В случае их успешного завершения нападающий может перейти в стан «шмелей» еще до старта чемпионата Германии.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30