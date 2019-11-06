На основе европейского ордера на арест в Чехии задержано 4400 человек

За 15 лет существования европейского ордера на арест на его основании в Чешской Республике было задержано 4400 человек причастных к совершению тех или иных уголовных преступлений. За тот же период времени за пределами Чехии на основании евроордера было арестовано 3700 чешских граждан. Информацию опубликовал Президиум полиции. Европейский ордер на арест исключил необходимость проведения длительных переговоров между членскими государствами ЕС, когда речь шла о задержании и выдаче для преследования разыскиваемых преступников, скрывавшихся за переделами своих родных государств.

Европейский ордер на арест был введен после террористической атаки, осуществленной в США 11 сентября 2001 года. В Чехии европейский ордер начал действовать с 1 ноября 2004 года. С начала 2019 года чешские полицейские на основании евроордера осуществили 260 задержаний, а в Европе было арестовано 290 человек, преследуемых правоохранительными органами Чехии.