На одной из станций пражского метро произошел коллапс

Катерина Айзпурвит
01-07-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Утром 1 июля на станции метро «Пражского восстания» (Pražského povstání) произошел пассажирский коллапс. Люди ждали возможности попасть на станцию десятки минут. Из-за угрозы давки вход временно был закрыт, чтобы позволить прибывшим покинуть платформу. Интервалы прибытия поездов были увеличены - некоторые составы ожидали своей очереди в тоннеле.

Ситуация была вызвана временной остановкой движения поездов на участке между двумя станциями на линии «С», из-за чего пассажирам приходится подниматься наверх и пересаживаться на автобусы, которые не могут вместить всех желающих. На место были отправлены силы полиции и выставлены заградительные барьеры. Управление метро сообщает, что ситуация стабилизировалась.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 