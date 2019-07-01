На одной из станций пражского метро произошел коллапс

Утром 1 июля на станции метро «Пражского восстания» (Pražského povstání) произошел пассажирский коллапс. Люди ждали возможности попасть на станцию десятки минут. Из-за угрозы давки вход временно был закрыт, чтобы позволить прибывшим покинуть платформу. Интервалы прибытия поездов были увеличены - некоторые составы ожидали своей очереди в тоннеле.
Ситуация была вызвана временной остановкой движения поездов на участке между двумя станциями на линии «С», из-за чего пассажирам приходится подниматься наверх и пересаживаться на автобусы, которые не могут вместить всех желающих. На место были отправлены силы полиции и выставлены заградительные барьеры. Управление метро сообщает, что ситуация стабилизировалась.
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