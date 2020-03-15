На обсуждение кабмина вынесен закон в пользу премьера Бабиша

Чешский кабинет министров включил в повестку дня заседания, назначенного на понедельник, 16 марта, обсуждение закона, который мог бы помочь премьеру Андрею Бабишу вырулить из ситуации относительно его конфликта интересов, пишет информагентство ЧТК со ссылкой на чешское отделение Transparency International. Согласно законопроекту, Бабиш считался бы владельцем двух трастовых фондов, в которые он в 2017 году перевел свой холдинг Agrofert, но не владельцем самого холдинга.

Напомним, что по заключению европейских аудиторов, премьер находится в конфликте интересов, так как продолжает посредством трастовых фондов контролировать решающие процессы в Agrofert.