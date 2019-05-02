На НПЗ в Литвинове используют нефть из госрезервов

Нефть из государственных стратегических запасов со среды, 1 мая, поступает на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове. Об этом заявил председатель Государственного управления материальных резервов Павел Швагр. Соответствующие расходы возьмет на себя компания Unipetrol, которой принадлежит НПЗ, предположительно они составят 70 млн крон (около 2,7 млн евро).

«Запасов на заводе в Литвинове хватит на 15-20 дней производства. Именно в этот критический период можно предположить, что сырая нефть (по трубопроводу «Дружба») не будет поступать в Чешскую Республику», - сказал Швагр. По его словам, Unipetrol вернет нефть на склады Mero, когда ситуация нормализуется.

2 мая стало известно, что после проведения стандартных технологических операций и отбора проб российская экспортная нефть была допущена в систему транзитной транспортировки на территории Беларуси. В Чехию она поступит через 13-15 дней.

О превышении хлорорганических соединений в российской нефти впервые сообщили 19 апреля. Позже власти Беларуси приостановили экспорт светлых нефтепродуктов со своих НПЗ в Польшу и страны Прибалтики. Затем принимать нефть отказались Чехия, Словакия, Польша, Германия, Венгрия и Украина.