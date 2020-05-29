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На науку и исследования правительство в будущем году намерено выделить 38 млрд крон

Эва Туречкова
29-05-2020
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Руководство правительственного Совета по исследованиям, развитию и инновациям подготовило смету бюджета на будущий год в размере 38,2 млрд крон, сообщил в пятницу на пресс-конференции зампредседателя Совета Павел Баран.

Совет также назначил двух кандидатов в Комиссию по проблематике изменения климата, которая выполняет при правительстве совещательную функцию: главу отдела климатических изменений Чешского гидрометеорологического института Радима Толаша и генерального директора энергетической компании ČEZ Даниела Бенеша.

 
 
 
 
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