На Национальном проспекте проходит фестиваль Korzo Národní 2019

На пражском Национальном проспекте с 10 до 22 часов будут проходить дискуссии, лекции, концерты и другие мероприятия, подготовленные чешскими неправительственными организациями.

«Человек в беде» вместе с правозащитником Григорием Охотиным во время дискуссии на тему «Информация спасает» оценят роль новых СМИ во время протестных акций в Москве; «Институт 21» (Institute H21) пригласит на сцену борца против коррупции, мецената и филантропа Карела Янечка, чтобы выяснить, как «Находить общий язык в XXI веке».

В течение дня выступят также звезды чешской музыкальной сцены: певец Давид Коллер, чешская оперная певица Дагмар Пецкова, группа Tata Bojs и другие. Вечером там же состоится световое шоу и захватывающая проекция с названием "Память народа: 1989".