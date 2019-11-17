Архив передач

На Национальном проспекте проходит фестиваль Korzo Národní 2019

Эва Туречкова
17-11-2019
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На пражском Национальном проспекте с 10 до 22 часов будут проходить дискуссии, лекции, концерты и другие мероприятия, подготовленные чешскими неправительственными организациями.

«Человек в беде» вместе с правозащитником Григорием Охотиным во время дискуссии на тему «Информация спасает» оценят роль новых СМИ во время протестных акций в Москве; «Институт 21» (Institute H21) пригласит на сцену борца против коррупции, мецената и филантропа Карела Янечка, чтобы выяснить, как «Находить общий язык в XXI веке».

В течение дня выступят также звезды чешской музыкальной сцены: певец Давид Коллер, чешская оперная певица Дагмар Пецкова, группа Tata Bojs и другие. Вечером там же состоится световое шоу и захватывающая проекция с названием "Память народа: 1989".

 
 
 
 
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