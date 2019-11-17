Архив передач

На Национальном проспекте открылась гостиная Вацлава Гавела

Эва Туречкова
17-11-2019
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На Национальном проспекте и в этом году, в день юбилея бархатной революции, появилась импровизированная гостиная Вацлава Гавела. На площади им. Вацлава Гавела – пространстве рядом с Национальным театром – были установлены диван, столики и стулья для прохожих, желающих присесть и послушать самых разных общественных, культурных и политических деятелей.

С широкой аудиторией в этом году кроме других беседовали подписант Хартии 77 Дана Немцова, актриса Бара Грзанова, а также бывшая первая леди Дагмар Гавлова. Прозвучали как произведения самого Вацлава Гавела, так и других авторов.

 
 
 
 
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