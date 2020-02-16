На Мюнхенской конференции по безопасности глава МИД ЧР провел ряд двусторонних встреч

Министр иностранных дел Томаш Петршичек, возглавлявший чешскую делегацию на конференции по безопасности в столице Баварии, провел ряд двусторонних встреч, включая переговоры с госсекретарем США Майком Помпео.

«Мюнхенская конференция по безопасности является ключевой площадкой для обсуждения внешнеполитических вопросов. Безопасность Европы и защита от угроз извне составляет значительную долю нашей дипломатической работы. Я рад, что имел уникальную возможность обсудить эти темы со своими коллегами из США, Канады, Ирана, Норвегии и других стран», – сообщил Томаш Петршичек, подводя итоги конференции. В числе основных вопросов, рассматривавшихся в Мюнхене, было будущее западного мира, Евросоюза и Германии, различные аспекты безопасности, а также проблема климатических изменений и введение технологий 5G.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на конференции подчеркнул, что «Война в Украине – это война в Европе», а также сообщил, что Киев не готов к прямому диалогу с «местной властью» в Донецкой и Луганской областях, а только с мирным населением Донбасса. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил убеждение, что Европе необходимо больше следовать собственной политике в отношениях с Россией. Он высказал мнение, что отказываться от санкций в отношении Москвы не следует, однако существует потребность «возобновить стратегический диалог». Министр энергетики США Дэн Бруйетт заявил, что Россия из-за отсутствия технологий не сможет самостоятельно достроить «Северный поток–2». 56-я конференция по безопасности проходила в Мюнхене 14–16 февраля; в ней приняло участие более 800 делегатов, в том числе 35 глав государств и правительств, а также около ста министров обороны и глав МИД.