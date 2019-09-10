На месте концлагеря в Летах обнаружены фрагменты гробов и тело одной из заключенных

Фрагменты гробов, гробовые ямы и тело одной из заключенных обнаружили археологи, занимающиеся раскопками в Летах-у-Писку, где во время Второй мировой войны располагался нацистский концентрационный лагерь, в который, начиная с августа 1942 г., было депортировано около 1310 цыган. 327 из них там погибли. Еще 500 узников были отправлены в «эшелонах смерти» в Освенцим.

Согласно письменным источникам, на территории концлагеря погребены останки 120 узников концлагеря, в том числе 70 детей.

Напомним, что в 70-е годы XX века на этом месте был построен свинарник, который в апреле 2018 г. был передан в ведение Музея цыганской культуры. Минкульт выделил музею финансовые средства в размере 111 миллионов крон (4,3 млн евро) на археологические исследования и снос свинарника.