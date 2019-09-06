На месте бывшего концлагеря в Летах найдены останки людей

Останки людей были найдены археологами в Летах, где во время Второй мировой войны стоял цыганский концлагерь. Чешскому информационному агентству ČTK об этом сообщила Луцие Горакова, пресс-секретарь Музея цыганской культуры, администрация которого хочет построить на данном месте памятник цыганам-жертвам Холокоста и открыть его до 2023 года.

По словам Гораковой, останки – с большой долей вероятности речь идет об узниках местного концлагеря, подвергнут экспертизе. Подробности представители музея и археологи сообщат на пресс-конференции во вторник, 10 сентября.

По мнению историков, общее число цыган, оказавшихся за колючей проволокой лагеря в Летах с августа 1942 до мая 1943 года, составляет 1308 человек. 327 из них здесь погибли, более 500 были отправлены в Освенцим.