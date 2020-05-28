На крыше пражского пассажа «Люцерна» пройдут концерты в честь солнечного заката

С 30 мая до конца октября на крыше пассажа «Люцерна», расположенного в центре Праги, запланировано проведение 69 концертов в честь солнечного заката.
Как сообщил организатор программы Ондржей Кобза, за 30 минут до захода солнца ведущий опустит символический занавес, после чего будет выступать «Солнце и его музыкальное сопровождение». «Последняя нота прозвучит, когда солнце исчезнет за Пражским Градом», – уточнил он.
На крыше здания высажено более 20 вишневых деревьев, символизирующие «Вишневый сад» Чехова, откуда посетители могут любоваться видом на Прагу. В честь сада программа концертов получила название «С-вишневый сезон».
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