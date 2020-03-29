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На кратковременную финансовую помощь трудящимся Министерству труда необходимо 6 млрд крон

Антон Каймаков
29-03-2020
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Министерство труда и социальных дел Чехии просит правительство выделить ему 6 млрд крон (222,2 млн евро по актуальному курсу) из бюджетного резерва. Деньги ведомству необходимы для реализации программы кратковременной помощи трудящимся, чтобы фирмы, пострадавшие в результате сокращения производства и доходов из-за эпидемии коронавируса не были вынуждены массово увольнять своих сотрудников.

Просьба будет обсуждаться кабинетом министров уже в понедельник.

 
 
 
 
 
 
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