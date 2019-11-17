На концерте на Вацлавской площади собралось 40 тысяч человек

Празднование 30-й годовщины бархатной революции в Праге подходит к концу. Главным вечерним мероприятием стал Концерт за будущее на Вацлавской площади, на котором собралось 35 - 40 тысяч человек. Полиции пришлось перекрыть движение по автомагистрали, пересекающей верхнюю часть площади.

В ходе концерта чередовались выступления звезд чешской музыкальной сцены и известных общественных деятелей: на Вацлавской площади выступили священник Томаш Галик, епископ Вацлав Малы, юрист Иржи Прибань, писатель Яхим Топол, директор библиотеки Вацлава Гавела Михаэл Жантовски, а также бывшие студенческие вожди Мартин Мейстршик и Шимон Панек.