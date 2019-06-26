На Карловарском кинофестивале будет показан фильм «Паваротти»

Катерина Айзпурвит
26-06-2019
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30 июня в рамках Международного Карловарского кинофестиваля состоится внеконкурсный показ ленты Рона Ховарда «Паваротти», рассказывающей о жизни знаменитого тенора. Об этом сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции перед началом кинофорума.

Как сообщает художественный руководитель Карловарского фестиваля Карел Оха, двукратный обладатель премии «Оскар» Рон Ховард включил в свой документальный фильм не известные ранее кадры, запечатлевшие жизнь Лучана Паваротти (1935–2007). 54-й Международный кинофестиваль будет проходить в Карловых Варах с 28 июня по 6 июля 2019 г.

 
 
 
 
 
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