На Карловарском кинофестивале будет показан фильм «Паваротти»

30 июня в рамках Международного Карловарского кинофестиваля состоится внеконкурсный показ ленты Рона Ховарда «Паваротти», рассказывающей о жизни знаменитого тенора. Об этом сообщили организаторы фестиваля на пресс-конференции перед началом кинофорума.

Как сообщает художественный руководитель Карловарского фестиваля Карел Оха, двукратный обладатель премии «Оскар» Рон Ховард включил в свой документальный фильм не известные ранее кадры, запечатлевшие жизнь Лучана Паваротти (1935–2007). 54-й Международный кинофестиваль будет проходить в Карловых Варах с 28 июня по 6 июля 2019 г.