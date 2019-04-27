На канцлера президента ЧР подана жалоба

Неправительственная организация Transparency International (TI) подала жалобу на канцлера президента Чешской Республики Вратислава Минаржа. Transparency International обвиняет канцлера в мошенничестве: путем махинаций с государственными дотациями ему удалось получить субсидии на сумму 32 миллиона крон на строительство пансионата.

По данным журналистов Чешского телевидения, проводивших расследование в рамках программы «Репортеры», Минарж получил грант от Министерства образования и Европейского Союза на строительство собственного пансионата у города Угерске Градиште. Деньги были перечислены компаниям, которые основал сам Минарж. По мнению организации Transparency International, господин канцлер таким образом нарушил условия получения дотаций.

Сам Вратислав Минарж все обвинения отрицает и называет их «наивной попыткой» дискредитировать его. По словам канцлера, он готовится подать в суд встречную жалобу.