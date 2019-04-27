На канцлера президента ЧР была подана жалоба в суд

Неправительственная организация Transparency International (TI) подала жалобу на Вратислава Минаржа - канцлера президента Чешской Республики. Transparency International обвиняет канцлера в мошенничестве - вследствие недобросовестных махинаций с государственными дотациями Вратиславу Минаржу удалось получить субсидии на сумму 32 миллиона крон на строительство пансионата

По данным журналистов Чешского телевидения, проводивших расследование в рамках программы «Репортеры», Минарж получил грант от Министерства образования и Европейского Союза на строительство собственного пансионата у города Угерске Градиште. Деньги получили компании, которые основал сам Минарж. По мнению организации Transparency International господин канцлер таким образом нарушил условия на получение дотаций.

Сам Вратислав Минарж все обвинения отрицает, назвав их «наивной попыткой» дискредитировать его. По словам канцлера, он готовится подать в суд встречную жалобу.