На границе с Польшей образовалась пробка длиной 30 км

В связи с жестким контролем Польшей транспорта международных перевозок, на чешской стороне границы образовалась пробка длиной более 30 км. Город Наход полностью заблокирован грузовиками, регулировать ситуацию на месте будет армия.

Полиция в течение дня обеспечивала водителей водой, продовольствием, на месте установлены мобильные туалеты.