На границе с Польшей образовалась пробка длиной 30 км

В связи с жестким контролем Польшей транспорта международных перевозок, на чешской стороне границы образовалась пробка длиной более 30 км. Город Наход полностью заблокирован грузовиками, регулировать ситуацию на месте будет армия.
Полиция в течение дня обеспечивала водителей водой, продовольствием, на месте установлены мобильные туалеты.
Covid-19: в Чехии введено чрезвычайное положение
С 17 марта пользоваться общественным транспортом Праги можно только в повязке, закрывающей нос и рот
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