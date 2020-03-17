Архив передач

На границе с Польшей образовалась пробка длиной 30 км

Эва Туречкова
17-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

В связи с жестким контролем Польшей транспорта международных перевозок, на чешской стороне границы образовалась пробка длиной более 30 км. Город Наход полностью заблокирован грузовиками, регулировать ситуацию на месте будет армия.

Полиция в течение дня обеспечивала водителей водой, продовольствием, на месте установлены мобильные туалеты.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 