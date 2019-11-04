Архив передач

На границе между Чехией и Словакией проходят учения по действиям в ситуации миграционного кризиса

Катерина Айзпурвит
04-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Почти триста полицейских, военных, пожарных и сотрудников тюремной службы проводят 4 ноября учения по возобновлению пограничного контроля на границе между Чехией и Словакией в ситуации миграционного кризиса.

Силы правопорядка отрабатывают действия на 49-километровом участке в Северной Моравии и на пяти пограничных переходах. В поселке Мосты создан тестовый центр регистрации беженцев. Об этом сообщил журналистам глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также указал, что количество обнаруженных на территории Чехии нелегальных мигрантов снижается и достигло докризисных показателей.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 