На границе между Чехией и Словакией проходят учения по действиям в ситуации миграционного кризиса

Почти триста полицейских, военных, пожарных и сотрудников тюремной службы проводят 4 ноября учения по возобновлению пограничного контроля на границе между Чехией и Словакией в ситуации миграционного кризиса.

Силы правопорядка отрабатывают действия на 49-километровом участке в Северной Моравии и на пяти пограничных переходах. В поселке Мосты создан тестовый центр регистрации беженцев. Об этом сообщил журналистам глава МВД Чехии Ян Гамачек, который также указал, что количество обнаруженных на территории Чехии нелегальных мигрантов снижается и достигло докризисных показателей.