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На Градчанской площади в Праге прошла демонстрация протеста против президента и правительства

Катерина Айзпурвит
02-06-2020
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От 200 до 300 человек вечером 2 июня пришли на Градчанскую площадь Праги, чтобы выразить свое несогласие с политикой, которую проводит президент страны Милош Земан и кабинет, возглавляемый премьер-министром Андреем Бабишем.

Среди ораторов был экс-кандидат в президенты Марек Гишлер, бывший депутат Европарламента Павел Свобода и философ Вацлав Немец. Среди прочего, выступающие подвергли критике новый совет общественного «Чешского телевидения», планы по строительству новых блоков АЭС «Дукованы», политику правительства в отношении Китая и действия по борьбе с эпидемией коронавируса.

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