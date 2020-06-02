На Градчанской площади в Праге прошла демонстрация протеста против президента и правительства

От 200 до 300 человек вечером 2 июня пришли на Градчанскую площадь Праги, чтобы выразить свое несогласие с политикой, которую проводит президент страны Милош Земан и кабинет, возглавляемый премьер-министром Андреем Бабишем.

Среди ораторов был экс-кандидат в президенты Марек Гишлер, бывший депутат Европарламента Павел Свобода и философ Вацлав Немец. Среди прочего, выступающие подвергли критике новый совет общественного «Чешского телевидения», планы по строительству новых блоков АЭС «Дукованы», политику правительства в отношении Китая и действия по борьбе с эпидемией коронавируса.