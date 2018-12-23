На главном вокзале Праги исполнили Чешскую рождественскую мессу

В восемнадцатый раз на главном вокзале чешской столицы была исполнена «Рыбовка» – «Чешская рождественская месса» Якуба Яна Рыбы. Хором, насчитывающим десятки человек, как и в предыдущие годы, руководил дирижер и организатор мероприятия Лукаш Прхал. Мероприятие собрало сотни зрителей.
«Рождественская месса» была написана чешским школьным учителем Якубом Яном Рыбой в конце XVIII века на сюжет поклонения пастухов Младенцу Иисусу.
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