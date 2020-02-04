На «Евровидение» поедет певец чешско-ангольского происхождения

Певец и танцор Бен Кристовао победил в чешском отборочном туре и отправится на музыкальный конкурс «Евровидение» с песней Kemama. Молодой чешско-ангольский исполнитель, родившийся в Пльзене, для участия в конкурсе решил несколько изменить свое имя - он будет выступать под псевдонимом Бенни Кристо.

Европейский отборочный тур пройдет 14 мая, а в случае выхода в финал Бенни выступит на главной сцене в Роттердаме 16 мая. Об этом 3 февраля сообщили представители Чешского телевидения, которое будет транслировать конкурс.