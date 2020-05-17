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На этой неделе, кроме четверга, прирост больных Covid-19 достигал около 50 человек

Лорета Вашкова
17-05-2020
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В субботу, 16 мая, в Чехии было зарегистрировано 49 новых случаев заражения Covid-19, что составляет с начала вспышки эпидемии 8455 человек.

С начала мая ежедневный прирост больных коронавирусом составляет менее сотни, причем на этой неделе, кроме четверга, прирост достигал около 50 человек.

По сравнению с будними днями лаборатории проводят также меньше тестов, в субботу, например, таковых было 4237. Сovid-19 был выявлен у 1,16% граждан, которым были проведены тесты на наличие коронавируса.

Новым очагом распространения инфекции стала шахта Дарков чешского горнодобывающего предприятия OKD в Моравско-Силезском крае, где с четверга выявили двадцать ковид-позитивных работников. В пятницу сообщалось, что свыше полусотни сотрудников OKD находится на карантине, 25 человек вернулись к работе после повторного отрицательного теста на наличие коронавируса.

 
 
 
 
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