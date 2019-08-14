На дорогах Чехии погибает все больше мотоциклистов

Катерина Айзпурвит
14-08-2019
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С начала года на дорогах Чехии погибло уже 48 мотоциклистов; 228 получили тяжелые травмы. Специалисты отмечают, что с каждым годом повышается количество ДТП с летальным исходом, в котором участвуют водители мотоциклов. Таким образом, Чехии не удается реализовать план по снижению подобного рода аварий.

Об этом на пресс-конференции 14 августа сообщил министр транспорта ЧР Владимир Кремлик. В ближайшие недели в стране начнется новая кампания, направленная на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов.

 
 
 
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