На дорогах Чешской Республики в зимний период произошло более 40 тыс. дорожно-транспортных происшествий

С ноября прошлого года по конец марта текущего года полиция зарегистрировала 40 888 ДТП, что на 184 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Вместе с тем, число погибших увеличилось до 194, что на 19 больше в годовом сравнении. На пресс-конференции, посвященной оценке зимнего сезона на дорогах, об этом заявил глава Транспортной полиции ЧР Томаш Лерх.

Основная часть жертв ДТП пришлась на водителей легковых автомобилей и их пассажиров, значительно меньше погибло пешеходов и велосипедистов. Число пострадавших в зимний период, напротив, снизилось: 672 человека получили тяжелые травмы (на 69 человек меньше), 8105 – легкие (на 348 меньше).