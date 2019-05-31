На должность министра культуры выдвинут Михал Шмарда

Как сообщает агентство ЧТК, премьер-министр Андрей Бабиш представил на утверждение президенту страны в качестве кандидата на пост министра культуры Михала Шмарду от социал-демократической партии. Он должен занять место покидающего пост главы Минкульта Антонина Станека.

Ранее президент Милош Земан отказался принять отставку Антонина Станека. 30 мая глава государства указал, что в Конституции не установлен срок, в течение которого он должен принять отставку министра. Михал Шмарда отказался комментировать позицию президента, подчеркнув однако, что ситуация в Минкульте требует незамедлительного вмешательства. Станек был вынужден оставить свой пост на фоне критики в свой адрес, которая усилилась после снятия с должностей директоров Национальной галереи и Художественного музея Оломоуца.

Шмарда намерен объявить конкурс на эти посты, а также подготовить закон о работе в сфере культуры общественных структур.