На ЧМ по баскетболу чешская сборная уступила Греции

Катерина Айзпурвит
09-09-2019
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На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу в матче заключительного тура второго группового этапа сборная Чехии уступила команде Греции. Встреча завершилась со счетом 84:77. Самым результативным игроком встречи стал защитник греков Ник Калатес, набравший 27 очков. У чехов лучшим стал нападающий Яромир Бохачик. На его счету 25 очков.

Несмотря на победу, Греция покидает чемпионат, а сборная Чехия осталась на втором месте в группе, откуда команду может вытеснить Бразилия, если обыграет команду США.

 
 
 
 
 
 
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