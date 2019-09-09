На ЧМ по баскетболу чешская сборная уступила Греции

На проходящем в Китае чемпионате мира по баскетболу в матче заключительного тура второго группового этапа сборная Чехии уступила команде Греции. Встреча завершилась со счетом 84:77. Самым результативным игроком встречи стал защитник греков Ник Калатес, набравший 27 очков. У чехов лучшим стал нападающий Яромир Бохачик. На его счету 25 очков.

Несмотря на победу, Греция покидает чемпионат, а сборная Чехия осталась на втором месте в группе, откуда команду может вытеснить Бразилия, если обыграет команду США.