На чешском рынке труда не хватает около 5000 квалифицированных мясников, при этом в настоящее время эту профессию осваивают лишь 100 человек. Об этом Чешскому информагентству ČTK сообщил директор Чешского союза производителей и переработчиков мяса Ян Катина. Большие компании, по его словам, способны принять и 50 новых торговцев мясом.

Брутто–зарплата мясников, по данным чешского Министерства промышленности и торговли, составляет около 21 тысячи крон (824 евро), однако Ян Катина считает ее нереальной ввиду того, что к категории мясников причислены, по его словам, и «сотрудники на подхвате». По информации Чешского союза переработчиков мяса, квалифицированный мясник зарабатывает в месяц не меньше 40 тысяч крон, или 1570 евро (приведена брутто-зарплата до вычета всех налогов).