На чешском рынке страхования может появиться новый лидер

Česká pojišťovna и страховая компания Generali, которые работают в Чешской Республике в рамках глобальной страховой группы Generali, договорились об объединении страховых активов. Ожидается, что активы компаний будут объединены под брендом Generali Česká pojišťovna.

В настоящее время Česká pojišťovna продолжает переговоры с регулятором. В случае их успешного завершения на чешском страховом рынке появится новый лидер. На данный момент крупнейшей страховой компанией является Kooperativa, в состав которой ранее вошла Pojišťovna České spořitelny.