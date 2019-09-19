На чешском рынке страхования может появиться новый лидер

Тимур Кашапов
19-09-2019
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Česká pojišťovna и страховая компания Generali, которые работают в Чешской Республике в рамках глобальной страховой группы Generali, договорились об объединении страховых активов. Ожидается, что активы компаний будут объединены под брендом Generali Česká pojišťovna.

В настоящее время Česká pojišťovna продолжает переговоры с регулятором. В случае их успешного завершения на чешском страховом рынке появится новый лидер. На данный момент крупнейшей страховой компанией является Kooperativa, в состав которой ранее вошла Pojišťovna České spořitelny.

 
 
 
 
 
 
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