На чешском аэродроме приземлился сверхтяжелый военно-транспортный самолет C-5 Super Galaxy

Катерина Айзпурвит
18-09-2019
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На аэродром в Мошнове в Моравско-Силезском крае прибыл сверхтяжелый военно-транспортный самолет C-5 Super Galaxy. Американское воздушное судно, размах крыльев которого достигает 70 м, примет участие в мероприятии Дни НАТО и Дни ВВС Чешской армии, которые пройдут 21–22 сентября недалеко от города Острава.

В мероприятии примут участие военные, спасатели и спецподразделения из 17 стран. Страной-партнером на мероприятии выступит Румыния.

 
 
 
 
 
 
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