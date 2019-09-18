На чешском аэродроме приземлился сверхтяжелый военно-транспортный самолет C-5 Super Galaxy

На аэродром в Мошнове в Моравско-Силезском крае прибыл сверхтяжелый военно-транспортный самолет C-5 Super Galaxy. Американское воздушное судно, размах крыльев которого достигает 70 м, примет участие в мероприятии Дни НАТО и Дни ВВС Чешской армии, которые пройдут 21–22 сентября недалеко от города Острава.
В мероприятии примут участие военные, спасатели и спецподразделения из 17 стран. Страной-партнером на мероприятии выступит Румыния.
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