На чешском аэродроме приземлился сверхтяжелый военно-транспортный самолет C-5 Super Galaxy

На аэродром в Мошнове в Моравско-Силезском крае прибыл сверхтяжелый военно-транспортный самолет C-5 Super Galaxy. Американское воздушное судно, размах крыльев которого достигает 70 м, примет участие в мероприятии Дни НАТО и Дни ВВС Чешской армии, которые пройдут 21–22 сентября недалеко от города Острава.

В мероприятии примут участие военные, спасатели и спецподразделения из 17 стран. Страной-партнером на мероприятии выступит Румыния.