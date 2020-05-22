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На чешской шахте коронавирусом заразилось 120 работников и 12 членов их семей

Катерина Айзпурвит
22-05-2020
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На шахте «Дарков» горнодобывающего предприятия OKD в Карвине Моравско-Силезского края, где произошла вспышка эпидемии коронавируса, проводится массовое тестирование. На данный момент выявлено 120 инфицированных работников и 12 членов их семей. Среди заразившихся – четыре гражданина Польши и один Словакии.

Врачи планирует протестировать на коронавирус не 1000 человек, как планировалось ранее, а 2400 шахтеров и членов их семей. Работу по выявлению зараженных осложняет то, что с некоторыми отсутствующими работниками не удается связаться. Всего в шахте «Дарков» работает 1800 человек. Covid-19 начал там распространяться на прошлой неделе.

 
 
 
 
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