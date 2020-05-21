На чешской шахте, где произошла вспышка эпидемии коронавируса, продолжат тестировать рабочих

В выходные дни на коронавирус будет протестировано примерно 1000 человек – рабочих шахты «Дарков», горнодобывающего предприятия OKD в Карвине Моравско-Силезского края. Таким образом будут проверены все шахтеры, которым ранее еще не делались тесты.

Всего в шахте «Дарков» работает 1800 человек. Covid-19 начал там распространяться на прошлой неделе. Протестировав 800 человек, медики выявили около 90 инфицированных, большинство из которых не имело никаких симптомов заболевания. В настоящее время Covid-19 обнаружен у 113 сотрудников и шести членов их семей, однако врачи предполагают, что зараженных может быть больше.