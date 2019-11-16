На чешско-немецкой границе, у памятника падению «железного занавеса», отметили 30-летие краха социализма в ЧССР

В городе Хеб, на границе Чехии и Германии, прошла торжественная церемония у памятника падению «железного занавеса», посвященная 30-летию краха социалистического режима в ЧССР. Присутствующие отметили, что именно люди, убитые при попытке бежать на Запад символизируют одну из худших сторон тоталитаризма.

Мэр Хеба Антонин Яловец в своем выступлении отметил, что сегодня жители считают открытые границы между странами ЕС само собой разумеющимся фактом, осудил тенденции по возобновлению пограничного контроля, а также выразил сожаление, что спустя 30 лет после «бархатной» революции чешское правительство опирается на поддержку компартии. Мэр соседнего города Вальдзассен Бернд Зоммер отметил, что сегодня жителей по обе стороны границы разделяет лишь разный язык, однако поддержание мира в Европе требует постоянной работы.

Памятник на месте, где некогда проходила граница между социалистической Чехословакией и Западной Германией, был воздвигнут 13 лет назад.