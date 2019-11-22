На чешско-австрийской границе открыли памятник «Разлука», посвященный семьям, разделенным «железным занавесом»

На пограничной территории в районе города Микулов в Южной Моравии представители Чехии и Австрии открыли памятник «Разлука». Два зубчатых столба, между которыми проходит дорога, символизируют семьи, разделенные «железным занавесом», когда власти ЧССР не позволяли жителям страны свободно выезжать на Запад. Автором композиции, приуроченной к 30-летию открытия границы между двумя странами, является скульптор Зузаной Бартошовой.

В 2011 г. рядом с Микуловым появилась «Тропинка свободы», где установлены таблички, рассказывающие о трагических попытках бегства из Чехословакии в Австрию. В 2014 г. там же был открыт памятник из 53 семиметровых железных стрел, на каждой из которых выбито имя человека, погибшего в этих местах при попытке прорваться через «железный занавес».