Архив передач

На чешско-австрийской границе открыли памятник «Разлука», посвященный семьям, разделенным «железным занавесом»

Катерина Айзпурвит
22-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

На пограничной территории в районе города Микулов в Южной Моравии представители Чехии и Австрии открыли памятник «Разлука». Два зубчатых столба, между которыми проходит дорога, символизируют семьи, разделенные «железным занавесом», когда власти ЧССР не позволяли жителям страны свободно выезжать на Запад. Автором композиции, приуроченной к 30-летию открытия границы между двумя странами, является скульптор Зузаной Бартошовой.

В 2011 г. рядом с Микуловым появилась «Тропинка свободы», где установлены таблички, рассказывающие о трагических попытках бегства из Чехословакии в Австрию. В 2014 г. там же был открыт памятник из 53 семиметровых железных стрел, на каждой из которых выбито имя человека, погибшего в этих местах при попытке прорваться через «железный занавес».

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 