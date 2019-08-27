На чешских дорогах участились столкновения с животными

Антон Каймаков
27-08-2019
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В Чехии участились столкновения транспортных средств с домашними и дикими животными. К концу июля текущего года подобного было зарегистрировано 8500 происшествий подобного рода, прошлый год с показателем в 12 871 столкновение стал рекордным. В 2018 году из-за аварий, причиной которых стали выбежавшие на проезжую часть животные, погибло 3 человека, а 19 граждан были тяжело ранены.

В 2019 году столкновений автомобильного транспорта с животными, приведших к гибели людей, не было, однако, имели место аварии, в которых тяжело пострадало девять водителей и пассажиров. Специалисты обращают внимание на то, что столкновения с животными происходят чаще на тех участках автомобильных дорог, где вдоль проезжей части образовались густые заросли деревьев и кустарников.

 
 
 
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