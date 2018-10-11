На чешских дорогах с начала года погибло 410 человек

С января по конец сентября на чешских дорогах погибло 410 человек, что на 43 больше, чем в прошлом году. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник дорожной полиции Томаш Лерх. По его словам, в результате ДТП 1 857 человек получили тяжелые травмы, 19 338 человек получили легкие повреждения. У обеих категорий полиция зафиксировала рост по сравнению с 2017 годом.

За девять месяцев 2018 года также произошло более 80 тыс. ДТП, что почти на тысячу больше, чем в прошлом году. «Это значительное увеличение, которое даже превысило показатели 2016 года. Главная причина дорожно-транспортных происшествий – невнимательность водителей», - уточнил Лерх.