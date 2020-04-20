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На черном рынке Чехии закончились наркотики; дилеры продают средства антивирусной защиты

Катерина Айзпурвит
20-04-2020
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На черном рынке Чехии закончились наркотики, а цена оставшихся запасов существенно повысилась, рассказал в интервью «Чешскому Радио» глава Национального центра по борьбе с наркотиками Якуб Фридрих. Он сообщил, что некоторые дилеры переключились на продажу средств дезинфекции и антивирусной защиты.

После закрытия границ страны каналы поставок оказались перекрыты, однако, по мнению специалиста, спрос упал из-за того, что прекратили работу бары, клубы и дискотеки, где распространялись наркотики. При этом выросла продажа наркотических средств по интернету.

Стоимость такого психостимулятора как перветин у распространителей выросла на 30%. В Чехии, по оценкам специалистов, насчитывается около 35 000 наркозависимых, употребляющих перветин. Часть этого наркотика изготавливается в Чехии, однако в очень незначительных количествах.

 
 
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