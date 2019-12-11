На больницу в Бенешове напал криптовирус

Неприятности постигли больницу в городе Бенешов: в ночь на 11 декабря её компьютерная система подверглась нападению криптовируса.

Функционирование больницы было приостановлено, так как сотрудники не могут ни запустить приборы, ни воспользоваться электронными базами данных. Операции, назначенные на сегодня, были отменены, в настоящее время техники ведут ремонтные работы.

Пресс-секретарь больницы Петр Баллек в беседе с журналистами призвал пациентов отложить запланированные визиты к местным врачам или обратиться в другие здравоохранительные учреждения города, в частности, в областную больницу в Пршибраме. Срочных пациентов готовы принять в пражской больнице Крч или в Седлчанах. По мнению министра здравоохранения Адама Войтеха, речь идёт о кибенернетической атаке. Министр также заявил, что для полного восстановления хода больницы могут потребоваться недели.