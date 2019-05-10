На автомагистралях появятся знаки, предупреждающие о движении по встречной полосе

Антон Каймаков
10-05-2019
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В июне на транзитных автомагистралях Чехии, на въездах и выездах, начнут появляться знаки, предупреждающие водителей о движении по встречной полосе. СМИ об этом сообщил глава транспортного ведомства Владимир Кремлик.

Установка новых знаков – профилактическая мера, призванная сократить количество аварий со смертельным исходом. Ежегодно полиция регистрирует около 300 столкновений транспортных средств в результате ошибки водителей, оказавшихся со своей машиной не на своей полосе движения. С начала 2019 года уже произошло 141 происшествие подобного рода.

 
 
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