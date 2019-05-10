На автомагистралях появятся знаки, предупреждающие о движении по встречной полосе

В июне на транзитных автомагистралях Чехии, на въездах и выездах, начнут появляться знаки, предупреждающие водителей о движении по встречной полосе. СМИ об этом сообщил глава транспортного ведомства Владимир Кремлик.

Установка новых знаков – профилактическая мера, призванная сократить количество аварий со смертельным исходом. Ежегодно полиция регистрирует около 300 столкновений транспортных средств в результате ошибки водителей, оказавшихся со своей машиной не на своей полосе движения. С начала 2019 года уже произошло 141 происшествие подобного рода.